Чемпионат мира по плаванию перенесён с 2020 на 2021 год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/476359dc-9b42-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в декабре 2020 года в Абу-Даби, перенесён на декабрь 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Турнир состоится с 13 по 18 декабря, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Проведение турнира в Абу-Даби в декабре 2021 года станет серьёзным достижением и снова послужит источником вдохновения для развития плавания и водных видов спорта в регионе, — говорится в заявлении президента Хулио Маглионе.

По его словам, федерация в течение нескольких последних недель общалась с властями ОАЭ по вопросу проведения соревнований.

Кроме того, FINA объявила о Всемирной конвенции по водным видам спорта, которая пройдёт 10–12 декабря 2021 года в Абу-Даби, затем 5 июня в Дохе (Катар) состоится генеральный конгресс, где будет избрано бюро федерации на период 2021–2025 годов. Новые члены бюро FINA вступят в должность после проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые будут организованы с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Россия примет чемпионат мира в 2023 году, который пройдёт в Санкт-Петербурге, ранее писал NEWS.ru.