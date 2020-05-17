Чемпионат мира по летнему биатлону могут перенести на сентябрь

Чемпионат мира по летнему биатлону — 2020, который запланирован с 19 по 23 августа в немецком Рупольдинге, может быть перенесён на месяц в связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий.
Пока окончательное решение ещё не принято, но я думаю, что чемпионат пройдёт в сентябре, — сообщил NEWS.ru бывший тренер сборных России и Швеции Вольфганг Пихлер, чей брат возглавляет оргкомитет соревнований.
Как сообщал NEWS.ru, Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак благожелательно отозвался об Александре Логинове.
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