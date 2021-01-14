Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров отменён из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5939763e-5742-11eb-97f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaolei Hu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров отменён из-за пандемии COVID-19, следует из сообщения пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU).

Так, турнир должен был пройти в японском городе Хатинохе в период с 19 по 21 февраля. Как уточняется, соответствующее решение принято в связи с недавним ужесточением ограничений на въезд, введённых японским правительством.

В связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 во всём мире и недавним ужесточением ограничений на въезд, введённых японским правительством, путешественникам из нескольких стран — членов ISU в настоящее время отказано во въезде на японскую территорию до 31 января 2021 года, — говорится в сообщении ISU.

Ранее NEWS.ru писал, что трижды побеждавший на мировых первенствах по конькобежному спорту Денис Юсков в 2021 году не выступит на Кубке и чемпионате мира. О причинах своего неучастия в соревнованиях он сам рассказал журналистам по телефону.

В январе в нидерландском Херенвене в закрытом режиме состоятся этапы Кубка мира. В феврале там же пройдёт чемпионат.