https://static.news.ru/photo/771fd5d4-63d8-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игроки хоккея с мячом опасаются участвовать в чемпионате мира в Иркутске из-за коронавируса, рассказал глава Международной федерации бенди Борис Скрынник. Из-за этого мероприятие перенесено с марта на октябрь.

Он отметил, что такое решение позволит провести честные соревнования в хороших условиях и с присутствием лучших команд, говорится на сайте организации.

Мы уже получили сообщения от сборной Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что у других команд также существуют опасения по поводу дальней поездки и взаимодействия с большим количеством людей, — отметил Скрынник.

Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург); женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте и апреле, писал NEWS.ru.