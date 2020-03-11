Министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн рассказал о мерах против коронавируса. Он объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию.
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Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.
К вечеру 11 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 28 человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о восьми новых случаях за последние сутки. Согласно заявлению, шесть новых случаев инфицирования приходятся на Москву, один из заражённых — ребёнок. 25 из 28 больных являются гражданами РФ, прибывшими из Италии, двое — гражданами Китая, ещё один инфицированный является итальянским гражданином. Трое человек уже излечились от COVID-19, писал NEWS.ru.
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