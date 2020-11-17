Чемпионат мира по биатлону — 2021 может пройти со зрителями в Словении

https://static.news.ru/photo/929f8d1e-28f3-11eb-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stida /Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Организаторы чемпионата мира по биатлону в Поклюке, который пройдёт в феврале 2021 года, рассматривают три сценария проведения соревнований, в том числе с участием зрителей, в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, которая начинает улучшаться.

При самом оптимистичном раскладе билеты поступят в продажу и каждый день соревнования смогут посещать по 2000 зрителей на трибунах. Второй вариант предполагает присутствие на стадионе 500 человек с аккредитациями, включая спортсменов, тренеров, сервисёров, журналистов, представителей Международного союза биатлонистов и оргкомитета и обладателей ВИП-аккредитаций, которые достанутся представителям спонсоров и партнёров. Наконец, в худшем варианте на соревнованиях смогут присутствовать только их участники и минимум журналистов, — рассказал NEWS.ru обозреватель словенской газеты Delo Синиша Урошевич.

При этом Урошевич отметил, что все зрители и участники соревнований должны будут в любом случае сдать тест на COVID-19 перед посещением соревнований. Однако перенос и отмена соревнований не рассматриваются оргкомитетом даже при худшем сценарии, а подготовка к чемпионату продолжается в обычном режиме.

Как писал NEWS.ru, запланированная на 17 ноября контрольная гонка женской сборной России по биатлону в Тюмени отменена по решению тренеров.