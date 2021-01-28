Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию пройдёт в запланированные сроки

https://static.news.ru/photo/1ddf7710-6187-11eb-aed1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На исполкоме Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение провести в назначенные сроки чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года.
Подготовка идёт по плану, — сообщил ТАСС источник.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) из-за пандемии коронавируса отменил чемпионат Европы, финал Гран-при, чемпионат мира среди юниоров, юниорскую серию Гран-при, турнир четырёх континентов и другие соревнования.
Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта.
Как писал NEWS.ru, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что сборная России по фигурному катанию может выступить на чемпионате мира под сокращённым названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — Figure Skating Russia (FSR).
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