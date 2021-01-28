Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию пройдёт в запланированные сроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на информацию о том, что легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг.

Когда увидела новость про Серёжу, то просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чём-то виновен, я отказываюсь верить слухам....