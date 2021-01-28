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Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию пройдёт в запланированные сроки

19:00, 28 января 2021 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На исполкоме Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение провести в назначенные сроки чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года.

Подготовка идёт по плану, — сообщил ТАСС источник.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) из-за пандемии коронавируса отменил чемпионат Европы, финал Гран-при, чемпионат мира среди юниоров, юниорскую серию Гран-при, турнир четырёх континентов и другие соревнования.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта.

Как писал NEWS.ru, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что сборная России по фигурному катанию может выступить на чемпионате мира под сокращённым названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — Figure Skating Russia (FSR).

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