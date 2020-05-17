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Чемпионат Европы по прыжкам на батуте 2021 года пройдёт в Сочи

12:30, 18 мая 2020
Фото: Schreyer/ Petrov/Global Look Press

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году состоится в России.

Турнир пройдёт в Сочи с 29 апреля по 2 мая 2021 года, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Изначально соревнования должны были состояться в мае 2020 года в шведском Гётеборге, но турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Россия в третий раз примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, ранее турнир дважды проходил в Санкт-Петербурге (2002, 2012).

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (FIG) объявил об отмене чемпионатов мира среди юниоров по спортивной и художественной гимнастике, которые должны были состояться в 2021 году. Турниры были отменены из-за переноса на 2021 год других соревнований и высокой загруженности календаря. Чемпионаты пройдут в 2023 году, писал NEWS.ru.

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