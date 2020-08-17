Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ отменён из-за COVID-19

В 2020 году соревнования в рамках европейского чемпионата по гребле на байдарках и каноэ не состояться из-за пандемии коронавируса. Об этом
Отменено и европейское первенство по параканоэ. Данное решение также было принято из-за ограничений, вызванных пандемией.
Соревнования должны были состояться 15-18 октября в румынском Баскове.
Как писал NEWS.ru, на московском гребном канале в Крылатском проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации».
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