Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ отменён из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/9501277a-e08c-11ea-9297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году соревнования в рамках европейского чемпионата по гребле на байдарках и каноэ не состояться из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Европейской ассоциации каноэ.

Отменено и европейское первенство по параканоэ. Данное решение также было принято из-за ограничений, вызванных пандемией.

Соревнования должны были состояться 15-18 октября в румынском Баскове.

Как писал NEWS.ru, на московском гребном канале в Крылатском проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации».