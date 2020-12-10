Чемпионат Европы — 2021 по фигурному катанию отменён

https://static.news.ru/photo/e026e176-3b14-11eb-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2021 году не состоится, такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Европе, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Европейское первенство должно было пройти в городе Загреб (Хорватия) с 25 по 31 января.

Ранее NEWS.ru писал, что 21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от участия в российском чемпионате по фигурному катанию. Она призналась, что это связано с проблемами со здоровьем.