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Чемпионат Европы — 2021 по фигурному катанию отменён

21:17, 10 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2021 году не состоится, такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Европе, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Европейское первенство должно было пройти в городе Загреб (Хорватия) с 25 по 31 января.

Ранее NEWS.ru писал, что 21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от участия в российском чемпионате по фигурному катанию. Она призналась, что это связано с проблемами со здоровьем.

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