Чемпиона мира по биатлону Волкова дисквалифицировали на два года за допинг

Бывший российский биатлонист Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года, сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU). Спортсмена дисквалифицировали на два года.
Пробы, взятые на чемпионате России по биатлону в марте 2013 года, были отправлены в Московскую антидопинговую лабораторию, откуда пришли два отрицательных результата. Однако в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что обе пробы дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол. Волков впоследствии
Ранее российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной Спортивным арбитражным судом (CAS) в нарушении антидопинговых правил.