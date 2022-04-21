18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Другие

Чемпиона мира по биатлону Волкова дисквалифицировали на два года за допинг

17:33, 21 апреля 2022
Чемпиона мира по биатлону Волкова дисквалифицировали на два года за допинг Алексей Волков Фото: nordphoto/Mauelshagen/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бывший российский биатлонист Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года, сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU). Спортсмена дисквалифицировали на два года.

Пробы, взятые на чемпионате России по биатлону в марте 2013 года, были отправлены в Московскую антидопинговую лабораторию, откуда пришли два отрицательных результата. Однако в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что обе пробы дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол. Волков впоследствии признал вину.

Ранее российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной Спортивным арбитражным судом (CAS) в нарушении антидопинговых правил.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео