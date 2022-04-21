Чемпиона мира по биатлону Волкова дисквалифицировали на два года за допинг

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Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит встречу с президентом Владимиром Путиным. У него на этот день запланирована операция, рассказала ТАСС глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами, — сказала она. 18 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не...