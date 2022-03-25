Чемпион ОИ Кондратюк ответил, готов ли он сменить спортивное гражданство

Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк заявил, что даже в случае острой необходимости не сменит спортивное гражданство, сообщает Sport 24. Ранее ISU отстранил российских фигуристов от международных турниров под своей эгидой.

Нет, я не готов сменить спортивное гражданство, — сказал спортсмен.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Однако спортсменам не вручили медали из-за разбирательств по делу о допинге Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Украины приказом Министерства молодёжи и спорта страны. Причиной такого шага стал лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. В украинской федерации фигурного катания уточнили, что они никак не влияли на решение.