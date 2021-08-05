Чемпион ОИ Евлоев ответил недовольному судейским решением Алексаняну

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев прокомментировал слова армянского борца Артура Алексаняна, который после поражения в финале Олимпиады в Токио заявил, что «надо быть из России, чтобы выигрывать». Слова спортсмена приводит ТАСС.

По мнению Евлоева, в первую очередь каждый должен разобраться в себе. Муса также напомнил, что на протяжении последних трёх лет он на всех соревнованиях обыгрывал соперника из Армении.

Он меня поздравил с победой, ну и я его поздравил с хорошей схваткой. У нас хорошие отношения, конфликта нет. У меня вообще ни с кем нет конфликтов, со всеми дружу, общаюсь, — сказал Евлоев.

Муса Евлоев стал чемпионом Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.

Ранее сообщалось, что российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев рассказал, какая заставка на телефоне помогла ему выиграть Олимпийские игры.