https://static.news.ru/photo/e040812e-1b32-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Егор Еремеев Фото: eremeev11/instagram.com

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев дал свою оценку решению WADA отстранить Россию от мирового спорта на ближайшие четыре года.

Если не касаться политики, то решение WADA очень негативное. Спорт должен быть вне всей этой истории. О примерном раскладе сил слышал ещё пару месяцев назад, но не верил, что такое решение будет принято, — заявил Еремеев корреспонденту NEWS.ru.

Добавим, что Россия получила право принять в 2021 году чемпионат мира по пляжному футболу. Мировые спортивные чиновники пока не высказывались о том, нужно ли данный турнир отобрать у нашей страны.

Ранее News.ru писал, что WADA подозревает больше 60 легкоатлетов из России в применении допинга.