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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении трёхкратного чемпиона мира по биатлону Павла Ростовцева министром спорта края.

Как говорится в сообщении ведомства, с октября 2008 года бывший биатлонист работал в должности заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики края.

Ростовцев является серебряным призером Олимпиады в Турине, трехкратным чемпионом мира по биатлону, шестикратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы по биатлону.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде планируют посетить министры спорта нескольких стран СНГ, писал News.ru.