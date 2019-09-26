Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении трёхкратного чемпиона мира по биатлону Павла Ростовцева министром спорта края.
Как говорится в сообщении ведомства, с октября 2008 года бывший биатлонист работал в должности заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики края.
Ростовцев является серебряным призером Олимпиады в Турине, трехкратным чемпионом мира по биатлону, шестикратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы по биатлону.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде планируют посетить министры спорта нескольких стран СНГ, писал News.ru.