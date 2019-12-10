Создаётся впечатление, что даже премьер Медведев выглядел после оглашения вердикта WADA слегка растерянным. Нельзя исключить, что у руководства страны не было полностью ясной картины нового допингового скандала. А спортивные чиновники могли до последнего обещать разрулить возникшую проблему. Поэтому сначала Дмитрий Анатольевич отдал дань рассуждениям об антироссийской истерии, проявлением которой, мол, стало и такое дискриминационное решение. А потом всё-таки признал, что у нас есть проблемы с допингом в спорте.

Ясно, что пока все усилия направлены на апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. И, как и в 2018 году, до последнего будет создаваться иллюзия, что ничего не потеряно. А если и проиграем, то решение может ещё не вступить в силу до токийской Олимпиады. А в январе к руководству WADA придёт новый шеф. Словом, как завещал классик, «нас возвышающий обман».

Но хочется верить, что помимо нагнетания патриотических настроений вокруг России — осаждённой спортивной крепости — будут найдены ответы, которые позволят нашему спорту не растратить свой потенциал, а главное — бесценные кадры. А постоянная анафема WADA — вещь контрпродуктивная и чреватая массовой эмиграцией спортсменов. Не все же как Мария Ласицкене. Наша чемпионка обещала гражданство не менять, хотя и обвинила наших чиновников практически в предательстве.

Прежде всего действительно надо разобраться с ролью государства в спорте. Ведь международные чиновники в тексте своего решения подчёркивают, что санкции направлены не против спортсменов, но против чиновников. То бишь против государства. Нам намекают, что государство должно уходить от руководства спортом, не превращая его в рычаг своей политики. Поскольку в мире, пожалуй, только четыре страны практикуют госпрограммы в области спорта высших достижений — Россия, Китай, Белоруссия и Северная Корея.

К слову, Китай ничем не поддержал нас в этом разбирательстве, поскольку он явно выигрывает от отсутствия или резкого сокращения числа наших спортсменов в ряде крупнейших соревнований. Своя футболка ближе к телу.

В какой степени наше государство готово «приватизировать» большой спорт, покажет время. Как мы уже писали, есть, в принципе, варианты отдать руководство профессионалами не Минспорту, а Олимпийскому комитету России и федерациям видов спорта. Наверняка есть и иные варианты перестройки. Важно, чтобы они были реализованы в стране, в которой частная собственность и частные капиталы — давно основа экономики. И ничего. Собственно, уже и так наши частные корпорации являются главными спонсорами отдельных федераций — спортивной стрельбы, фехтования. Есть опыт руководства федерацией биатлона миллиардером Михаилом Прохоровым. Опыт, правда, не слишком удачный. Но ведь недаром говорят, что он — «сын ошибок трудных».

Можно вспомнить опыт 1984 года, когда после нашего отказа участвовать в лос-анджелесской Олимпиаде в стране были с блеском проведены альтернативные Игры доброй воли. Конечно, у России, в отличие от СССР, нынче нет такого числа союзников, готовых её поддержать. Но провести соревнования с участием команд стран СНГ с хорошими призами вполне возможно. Это даст шанс ряду спортсменов не затеряться, снизит у них позывы к смене гражданства. Наконец, решит для многих и финансовые проблемы.

Пока же вчерашние события подогревают дополнительно интерес к объявленной пресс-конференции президента, которому, без сомнения, зададут вопрос в стиле двухлетней давности: надо ли нашим спортсменам ехать на Игры без флага и гимна. И может быть, Владимир Путин вновь ответит, что, мол, пусть каждый атлет решает сам.