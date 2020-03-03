Российские биатлонистки пытаются отстоять своё честное имя и серебряные медали за эстафету на Олимпиаде в Сочи в Спортивном арбитражном суде (CAS). В деле против них МОК предоставил документы с поддельными подписями Григория Родченкова, а бывший старший тренер сборной России Вольфганг Пихлер выступил в защиту спортсменок. МОК рискует проиграть ещё одно резонансное дело, а Международный союз биатлонистов (IBU) устраняется от процесса.

Что случилось с Григорием Родченковым?

Хотя само заседание проходит за закрытыми для прессы дверями и российской стороне было отказано в праве сделать процесс открытым, первый день слушаний начался с сенсации. Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной Алексей Панич заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова на ряде документов являются сфальсифицированными.

Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесённых расходов. Такая серьёзная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально, — приводит слова Панича ТАСС .

МОК получил сутки на предоставление в CAS объяснений по этому вопросу, а адвокат потребовал компенсации издержек, так как большинство обвинений были сняты на досудебной стадии. Как выяснилось позже, подписи Родченкова были скопированы в семи из девяти документах и были полностью идентичны.

Алексей Панич Валерий Шарифулин/ТАСС

Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой, — рассказал ТАСС заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин.

В конце концов, МОК был вынужден признать, что Родченков не подписывал эти документы, но ранее давал право использовать свою электронную подпись. Однако теперь показания Родченкова с поддельными подписями могут быть изъяты из дела, что значительно повышает шансы российских спортсменок на оправдательный приговор.

Примечательно, что сам Родченков ни в каком виде участия в судебном процессе не принимает, а в последний раз его видели более двух лет назад на аналогичном процессе с участием двух других российских спортсменов, когда он давал показания в маске и тёмных очках. При этом никто достоверно не мог проверить, действительно это Григорий Родченков или человек с похожим голосом. Понятно, что программа защиты свидетелей предполагает полное сокрытие новой внешности ценного информатора, однако последние события говорят о том, что Родченкова вполне уже может и не быть в живых. Он растворился во времени и пространстве, превратился в мифического оруэлловского Голдстейна, а потому всё, что выходит сейчас в медиапространство от его имени, стоит рассматривать столь же скептически, как документы с поддельными подписями.

Пихлер на защите бывших подопечных

Вольфганг Пихлер всегда занимал активную жизненную позицию по любой злободневной теме в биатлоне. В 2009 году он собирал подписи за отмену этапа в Ханты-Мансийске после допинговых случаев в российской команде, а сейчас превратился из обвинителя в защитника. Он до сих пор уверен, что его подопечные в сезоне-2013/14 были чисты, и готов сражаться за их и своё честное имя. При этом тренер не стесняется говорить о политическом характере дела и открыто обвинять Родченкова во лжи.

Вольфганг Пихлер ORRE PONTUS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ольга Зайцева также заявила, что она никогда в жизни не употребляла допинг. Репутация «чистой» спортсменки закрепилась за ней в 2009-м, когда на фоне допингового скандала в сборной России она завоевала две золотые медали, чем доказала свою непричастность к допинговой системе. Более того, спортсменка сравнила показания Родченкова с бредом сумасшедшего. По итогам двух дней слушаний российская сторона настроена оптимистично. Более того, от исхода этого дела косвенно будут зависеть и разбирательства по обвинениям Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Международный союз биатлонистов в лице президента Улле Далина пока воздерживается от комментариев и официальных заявлений. Оно и понятно. Во-первых, Далин за полтора года правления снискал репутацию чиновника, избегающего конкретных оценочных суждений. Во-вторых, IBU понимает, что в случае оправдания спортсменок будут велики имиджевые потери для стороны, вынесшей приговор, а потому лучше переложить всю ответственность на МОК.

Каковы шансы на оправдание?

Пока, судя по заявлениям адвокатов спортсменов, шансы быть оправданными весьма высокие, так как ряд ключевых доказательств обвинения могут изъять из процесса. Кроме того, сам факт подделки подписей — серьёзный удар по позициям обвинения. Однако далеко не все юристы видят в этом проблему. В частности, российский адвокат Артём Пацев, имеющий большой опыт спортивных юридических разбирательств, считает, что поддельные подписи могут не повлиять на ход дела.

Григорий Родченков Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подписи на иностранных документах часто ставятся с помощью copy-paste. Возможно, тут это вызвало вопрос со стороны защиты, что это не собственноручная подпись, а явно выполненная таким способом. Но для разбирательств в международном арбитраже, в международном третейском суде, каковым является CAS, в общем-то, это достаточно обычная история, — приводит слова Пацева « Коммерсант ».

Кроме того, помимо свидетельств Родченкова у обвинения есть и другие серьёзные аргументы. К ним относятся присутствие биатлонистов в списке «Дюшес» (список спортсменов, которым Родченков давал допинговый коктейль, который он так назвал) и царапины на крышках допинг-проб, свидетельствующие об их вскрытии. Судя по прецедентам с другими российскими спортсменами, одних этих фактов недостаточно для вынесения обвинения. Но в то же время в пробах Зайцевой обнаружена высокая концентрация соли, в полном соответствии со свидетельствами Родченкова. Этот факт позволил оставить в силе обвинительный приговор бобслеистам Александру Зубкову и Алексею Воеводе и может помешать оправдать биатлонисток. В любом случае, на вынесение приговора потребуется ещё две-три недели, а предсказывать исход процесса сейчас — дело совершенно неблагодарное.