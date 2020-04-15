ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве вновь перенесён

https://static.news.ru/photo/5e6a261e-7f37-11ea-b680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ran/Global Look Press

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года в России вновь перенесён в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования должны были пройти в апреле, однако потом их отложили до июня. Сейчас точный месяц, когда пройдёт чемпионат, не уточняется.

В связи с кризисом из-за коронавируса исполнительный совет Европейской федерации тяжёлой атлетики принял решение отложить проведение чемпионата Европы 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации тяжёлой атлетики.

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.