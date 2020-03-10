Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила о переносе чемпионата Европы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.
Соревнования должны были пройти в Москве с 13 по 21 апреля. Теперь сроки их проведения — с 13 по 21 июня.
Также был перенесён выборный конгресс Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF), на котором будет избран президент EWF. Он состоится 11 июня, а на следующий день пройдёт заседание нового исполнительного совета EWF.
Ранее президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что «Мемориал Анатолия Харлампиева» может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Он отметил, что семь стран уже отказались от участия, но турнир состоится в любом случае, так как на его организацию были потрачены большие средства, писал NEWS.ru.
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