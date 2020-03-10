https://static.news.ru/photo/dd275bd2-62ec-11ea-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила о переносе чемпионата Европы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.

Соревнования должны были пройти в Москве с 13 по 21 апреля. Теперь сроки их проведения — с 13 по 21 июня.

Также был перенесён выборный конгресс Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF), на котором будет избран президент EWF. Он состоится 11 июня, а на следующий день пройдёт заседание нового исполнительного совета EWF.

Ранее президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что «Мемориал Анатолия Харлампиева» может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Он отметил, что семь стран уже отказались от участия, но турнир состоится в любом случае, так как на его организацию были потрачены большие средства, писал NEWS.ru.