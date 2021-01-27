Часы вместо амбиций: почему Трусова уже не мечтает о золоте ОИ

Прошло полгода с того момента, как фигуристка Александра Трусова перешла в группу тренера Евгения Плющенко. Что же изменилось за этот период? Стабильные четверные прыжки? Поставленный тройной аксель? Нет, всё это не подходит. Но не переживайте, изменения всё-таки есть. Они глубже, они ментальные. Ещё год назад Александра мечтала стать олимпийской чемпионкой, теперь это для неё не главная цель. Почему фигуристка пересмотрела свои взгляды на золото Игр? В чём положительные и отрицательные стороны такого подхода — в материале NEWS.ru.

Одна из заветных целей любого спортсмена — стать олимпийским чемпионом. Александра Трусова никогда не была исключением из этого списка. В прошлом году в её собственной книге «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» можно было найти рассказ о том, что её привело к мысли об олимпийском золоте.

В 2010-м дедушка сказал, что я стану олимпийской чемпионкой. Зря шутил — я юмора не поняла и приняла всё за чистую монету, — отметила фигуристка.

Но понадобилось совсем немного времени, чтобы детская мечта и главная спортивная цель превратилась в нечто уже не имеющее столь преобладающего значения.

Победа на Олимпийских играх — не высшая моя цель, для меня важнее завоевать серию спортивных побед, — призналась Трусова в недавнем интервью для Mywatch.ru.

Мысль неплохая. Есть здравый смысл в словах Александры. Учитывая нынешние реалии фигурного катания, где век спортсмена стал очень коротким, её желание отметиться серией побед впечатляет. Правда, эта задача не из лёгких (в том числе по той причине, что лидеры в женской дисциплине сменяются со скоростью света) и для её осуществления понадобятся не только усилия, но и время. Значит, есть надежда, что при удачном стечении обстоятельств Трусова задержится в этом виде спорта подольше.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительная спортивная карьера, сопряжённая с серией побед на таких международных стартах, как финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира, — тоже весьма впечатляющее достижение. При таком раскладе Трусова имеет все возможности войти в историю и запомниться хотя бы этим. Это явно не хуже, чем иметь только одну золотую олимпийскую медаль.

Но на эту историю стоит посмотреть и под другим углом. Ни для кого не секрет, что Саша — особенная спортсменка. Она обладает особенными данными, а её возможности уже давно вышли из категории человеческих. Не зря, говоря о ней, часто проводятся параллели с какими-то абстрактными предметами и явлениями: ракета, машина, инопланетянка.

Однако не только возможности фигуристки всегда были на высоком уровне, но и её амбиции. Сейчас принято считать, что главный мотив перехода Александры к Плющенко был связан со стремлением иметь спонсоров и получить лучшее материальное обеспечение. Доля правды в этом наверняка есть (такие выводы мы делаем только по тому количеству спонсоров, которые появились у Саши за последние несколько месяцев). Но в этом трансфере была и другая очень важная причина, которая на фоне всего прочего немного осталась в тени.

Последний сезон под руководством Этери Тутберидзе прошёл для фигуристки не так ярко, как ей самой бы хотелось. Третьи места на всех крупных стартах (финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы) — явно не то, к чему стремилась Трусова. Она неоднократно заявляла, что ей нравится быть первой, что места ниже первого она рассматривает как поражение. Впрочем, даже без каких-либо слов всегда было понятно, что Саша — та фигуристка, которая стремится к большему. Там, где её основные конкурентки выполняли два прыжка категории ультра-си, она делала четыре или пять. Это показатель.

В таком случае, что вдруг её заставило с высоких амбиций, со стремления выиграть Олимпиаду переключиться на другие задачи? Кажется, у нас есть ответ. Евгений Плющенко очень хотел привнести в Трусову что-то своё, новое, и ему это удалось. Он изменил мировоззрение Трусовой — стать олимпийской чемпионкой для неё теперь не высшая цель.

Но для чего ему нужно было менять взгляды своей подопечной? Он хочет обезопасить её от расстройств, если что-то пойдёт не так? Плющенко намерен показать ей, что есть жизнь и без олимпийского золота? Во всё это очень хотелось бы верить, но, кажется, истина кроется в другом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возникает ощущение, что меняя мировоззрение Трусовой, он пытается обезопасить самого себя. Наверняка перед переходом Плющенко наобещал Саше свернуть все горы, в том числе и олимпийские. А вдруг ему не удастся выиграть со своей фигуристкой олимпийское золото? Такое ведь возможно.

Как раз на этот случай Плющенко, скорее всего, готовит почву. Он старается смягчить удар как со стороны общественности, так и самой спортсменки, если вдруг что-то пойдёт не так.

А теперь вернёмся к самой Саше. Для того чтобы добиваться особенных достижений в жизни, нужно не просто иметь какие-то отличительные навыки, возможности, не просто работать, но и страстно гореть своей мечтой. Понятное дело, что последний пункт не является определяющим, но без него тоже крайне сложно.

Совсем недавно первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская призналась, что она всегда хотела победить на ЧМ, чего в итоге добилась. Однако теперь она сожалеет, что не мечтала о большем — об олимпийском золоте.

Сейчас у Трусовой, кажется, действительно есть почти всё: и загородный личный коттедж, и партнёрство со швейцарскими часами, и любящие тренеры. Но как бы в будущем упущенное олимпийское золото (которое не важно) не стало для фигуристки большим сожалением.

Как бы там ни было, амбиции и желание быть первой всегда — это то, что отличает яркого, сильного спортсмена от обычного. Александре Трусовой должно быть чуждо быть обычной.