CAS отклонил запрос Тимановской относительно её отстранения от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Кристины Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии по поводу ее отстранения от Олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио.

Спортсменка должна была выступать в беге на 100 м и 200 м. Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. Предполагаемая причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400.

После этого спортсменка записала видеообращение с просьбой о помощи к Международному олимпийскому комитету (МОК). Её отправили в аэропорт Токио, чтобы вернуть в Белоруссию, однако она не села на рейс. Уже стала известна страна, куда она отправится. Супруг Тимановской отправился в столицу другого государства.

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев выразил поддержку легкоатлетке, заявив, что интересы спортсменов всегда должны стоять на первом месте. Более того, он объяснил, что спринтерша не может бежать 400 метров без дополнительно подготовки.