CAS отклонил апелляцию фигуристов США, награждения команд в Пекине не будет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию фигуристов сборной США на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения призёров командного турнира, сообщается на сайте суда. Ранее адвокаты американских фигуристов подали запрос в CAS с требованием вручить им серебряные медали до окончания Игр-2022.

В заявлении отмечается, что медали призёрам вручены не будут.

Церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат. Сборная России выиграла турнир, на втором месте расположилась команда США, на третьем — Япония.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парах, завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. Их суммарная оценка составила 239,25 балла. Победу одержали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун.