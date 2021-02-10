Бывший тренер сборной России по биатлону заболел COVID-19 на ЧМ в Поклюке

https://static.news.ru/photo/73fd8130-6b98-11eb-999b-96000091f725_660.jpg Рикко Гросс Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Тренер мужской сборной Австрии по биатлону, известный по работе в сборной России с 2016 по 2018 год, немецкий специалист Рикко Гросс заболел коронавирусом на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Об этом сообщил в своём Telegram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Данных о состоянии Гросса пока нет.

Ранее Международный Союз биатлонистов России (IBU) распространил релиз, согласно которому было выявлено три положительных теста на COVID-19, один из которых у представителя сборной Австрии (не спортсмена) и два у журналистов. Все члены сборной России, выступающей в нейтральном статусе, также сдали тесты и у них не было выявлено коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, кто станет конкурентом для его соотечественников в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Турнир стартует с этой гонки 10 февраля.