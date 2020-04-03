Бывший муж Татьяны Навки в третий раз стал отцом

https://static.news.ru/photo/a169d63c-75ad-11ea-9031-fa163e074e61_660.jpg Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский призёр по фигурному катанию и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин в третий раз стал отцом. Он рассказал об этом 3 апреля на своей официальной странице в социальной сети.

Молодая супруга Жулина по имени Наталья родила бывшему спортсмену дочку. У пары это уже второй ребёнок. Также у фигуриста есть дочь от Татьяны Навки.

Вот я и папа в третий раз! Самому не верится. Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная, — написал Жулин в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, московский футбольный клуб «Спартак» сообщил, что у защитника команды Ильи Кутепова родилась дочь.