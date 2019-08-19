Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпиакос» (Греция), экс-наставник сборной России Дэвид Блатт заявил, что страдает серьёзным заболеванием.
Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз, — приводит его слова пресс-служба «Олимпиакоса».
Тренер добавил, что несмотря на шок и боль, которые охватили его, он понял, что его жизнь теперь изменится и в то же время принял твёрдое решение не сдаваться.
Блатт работал со сборной России с 2006 про 2012 год, став с ней чемпионом Европы — 2007 и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012.
Дэвид Блатт ранее признался, что пытался вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), но получал отказы возглавить какой-либо клуб, писал News.ru.