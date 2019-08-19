https://static.news.ru/photo/cc1f8a60-c28a-11e9-a37b-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Блатт Фото: Peter Sabok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпиакос» (Греция), экс-наставник сборной России Дэвид Блатт заявил, что страдает серьёзным заболеванием.

Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз, — приводит его слова пресс-служба «Олимпиакоса».

Тренер добавил, что несмотря на шок и боль, которые охватили его, он понял, что его жизнь теперь изменится и в то же время принял твёрдое решение не сдаваться.

Блатт работал со сборной России с 2006 про 2012 год, став с ней чемпионом Европы — 2007 и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012.

Дэвид Блатт ранее признался, что пытался вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), но получал отказы возглавить какой-либо клуб, писал News.ru.