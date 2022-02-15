Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии пошутил над Валиевой

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер отреагировал на новость о том, что запрещённое вещество попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял её дедушка. Английский футболист призвал спортсменов быть острожными с аптечками дедушек. Своими мыслями он поделился в Twitter.

Никогда не трогайте аптечку деда и не берите его таблетки от сердца. Да-да, мы все этим занимались, — написал Линекер.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она покажет короткую программу в 16:52 по московскому времени.