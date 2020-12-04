Бывшего главу Российской федерации баскетбола Домани освободили по УДО

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани.
Адвокат экс-главы РФБ Анна Левина
16 октября 2019 года Домани признали виновным в мошенничестве и хищении 44 миллионов рублей у РФБ. Следствие выявило сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, из-за которых федерация понесла многомиллионные убытки. Первоначально Домани приговорили к шести годам заключения, однако позже срок сократили до четырёх лет. При этом экс-главе РФБ зачли время, проведённое в следственном изоляторе до вынесения приговора.
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