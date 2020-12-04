Бывшего главу Российской федерации баскетбола Домани освободили по УДО

https://static.news.ru/photo/04e96a04-363a-11eb-a824-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Домани Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани.

Адвокат экс-главы РФБ Анна Левина рассказала ТАСС, что суд удовлетворил ходатайство защиты. Неотбытая часть срока Домани составляет три месяца. Постановление об УДО ещё не вступило в законную силу. Бывший исполнительный директор РФБ сможет выйти из мест лишения свободы, если прокуратура не обжалует решение суда в течение 10 дней.

16 октября 2019 года Домани признали виновным в мошенничестве и хищении 44 миллионов рублей у РФБ. Следствие выявило сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, из-за которых федерация понесла многомиллионные убытки. Первоначально Домани приговорили к шести годам заключения, однако позже срок сократили до четырёх лет. При этом экс-главе РФБ зачли время, проведённое в следственном изоляторе до вынесения приговора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у актёра Михаила Ефремова, отбывающего срок за ДТП со смертельным исходом, есть шанс выйти по УДО через 3,5 года.