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Бюджет Федерации регби России не пострадал из-за коронавируса

12:58, 16 июня 2020
Станислав Дружинин Станислав Дружинин Фото: rugby.ru

Федерация регби России (ФГР) в финансовом плане чувствует себя хорошо, заявил председатель правления ФГР Станислав Дружинин.

Бюджет и финансирование достаточно сбалансированы. Москва очень сильно помогает и нам, и клубам отдельно, плюс у нас есть отдельные спонсоры. Мы чувствуем себя достаточно хорошо, несмотря на то что часть спонсоров сократила финансирование на 5–10%, остальные — попросили немного подождать. У нас есть и экономия — наши ребята никуда не летали, мы поддержали коллег и сохранили заработные платы, — сказал Дружинин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru, существуют ли потери у федерации в бюджете из-за пандемии коронавируса.

Ранее председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин рассказал, как организация подготовилась к новому сезону чемпионата страны, писал NEWS.ru.

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