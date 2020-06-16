Бюджет Федерации регби России не пострадал из-за коронавируса

Бюджет и финансирование достаточно сбалансированы. Москва очень сильно помогает и нам, и клубам отдельно, плюс у нас есть отдельные спонсоры. Мы чувствуем себя достаточно хорошо, несмотря на то что часть спонсоров сократила финансирование на 5–10%, остальные — попросили немного подождать. У нас есть и экономия — наши ребята никуда не летали, мы поддержали коллег и сохранили заработные платы, — сказал Дружинин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru, существуют ли потери у федерации в бюджете из-за пандемии коронавируса.