Йоханнес Бё Йоханнес Бё Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце, прокомментировал свои эмоции после гонки.

Я хотел показать норвежским фанатам, что почувствовал мощь. Мне хотелось после победы кричать и бурно праздновать. Эта дисциплина очень хорошая, на старте я немного волновался и был рад, что избежал штрафного круга, но потом успокоился, когда бежала Марта и совсем по-другому провёл вторую половину гонки, - рассказал Бё-младший на пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, тренер сборной России Леонид Гурьев рассказал о причинах ошибок в стрельбе Ларисы Куклиной.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях