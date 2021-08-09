«Было бы смешно, если бы не слëзы девочек»: китайцы поддержали Авериных

Болельщики из Китая выразили поддержку сёстрам Авериным, которых, по их мнению, засудили на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Комментарии были опубликованы на спортивном портале Guancha.

Это так нелепо, что было бы смешно, если бы не слёзы этих девочек, — написал один из пользователей.

Среди других комментариев можно проследить тенденцию, что китайцы уверены, что Дину Аверину засудили, Олимпийские игры уже давно нечестные и контролируются американцами, а в видах спорта, где решают судьи, нужно вводить электронный подсчёт баллов, иначе справедливости не будет никогда.

В понедельник, 9 августа, украинская судья объяснила причины поражения сестёр Авериных в финале Игр.

Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту.

Последний раз Россия оставалась без золотой награды в этом виде спорта в 1996 году.