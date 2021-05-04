Буянова объяснила отказ в работе Розанову, который хотел уйти от Плющенко

https://static.news.ru/photo/c2191e84-ace2-11eb-a0da-96000091f725_660.jpg Елена Буянова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова призналась, что отказала в работе в московском ЦСКА специалисту Сергею Розанову. Об этом она рассказала «Р-Спорту».

Да, не взяла [Розанова]. Не хочу повторять ошибки других тренеров, потому что человек не вызывает доверия, - сказала она.

В межсезонье прошлого года Рознанов, который работал с Этери Тутберидзе, объявил о переходе в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Вместе с ним ушли бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Александра Трусова и чемпионка Европы-2019/20 Алёна Косторная. По окончании текущего сезона сначала Косторная вернулась обратно к Этери Георгиевне, а следом и Трусова. Вскоре в СМИ появилась информация, что 31-летний Розанов пытался покинуть «Ангелов Плющенко».

Ранее четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал о работе с Евгением Плющенко и прекращении сотрудничества.