https://static.news.ru/photo/cf31e7f2-1e65-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутырская Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

Ранее спортсменка сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу.

Ей сейчас не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так её любят, — заявила Бутырская.

Она отметила, что фигуристка является уникальным спортсменом и её надо уважать за честность и профессионализм. По её словам, Загитова просто не хочет чувствовать себя не лучшей в мире фигуристкой, сообщает RT.

Как писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила решение своей подопечной Алины Загитовой, которое касается её карьеры.