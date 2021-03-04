Бутырская считает, что уход Косторной сильно по Плющенко не ударит

https://static.news.ru/photo/1b8325ee-7cd4-11eb-a7db-96000091f725_660.jpg Мария Бутырская Фото: mariabutyrskaia/instagram.com

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала возвращение действующей чемпионки Европы Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе.

Все мы люди. Видимо, её не устроило отсутствие результата в новой команде. А желание кататься, выигрывать есть. Поэтому она решила, что лучше тренера, чем Этери Тутберидзе, для неё нет. Если Этери Георгиевна соглдасна, то почему не попробовать ещё раз. Сможет ли она выйти на высокий уровень вновь, будет зависеть только от неё. У Алёны все данные для того, чтобы блистать на международной арене, есть. Ей сейчас нужно разучивать четверные прыжки, их сейчас прыгает огромное количество людей. Справится — молодец, будет конкурентноспособной. Не справится — её проблемы, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также Бутырская считает, что уход Алёны Косторной сильно не ударит по Евгению Плющенко.

У него есть Саша Трусова, которая сейчас едет на чемпионат мира. Ему грустить не о чем. Они с Сашей будут продолжать работать и доказывать, что они тоже хорошая команда. Спадёт ли давление на двукратного олимпийского чемпиона после ухода Косторной? А его когда-то давление пугало. Он не из пугливых людей. У него есть с кем работать, с кем выступать, с кем отбираться на олимпийские игры, — отметила бывшая фигуристка.

Алёна Косторная ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в июле 2020 года. До этого выступала в «Хрустальном» под руководством Тутберидзе с 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на возвращение чемпионки Европы в женском одиночном катании Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе. Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко подтвердил информацию о прекращении работы с 17-летней спортсменкой.