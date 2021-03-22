Бутырская: раньше Трусова лишь прыгала, сейчас её заставляют душу отдавать

Мария Бутырская не только первая российская чемпионка мира, но и участница самого успешного мирового первенства для сборной России. В 1999 году наши фигуристы завоевали все золотые медали чемпионата мира, сегодня наша команда претендует если не на все золотые медали, то как минимум на внушительный общекомандный зачёт. О превосходстве Анны Щербаковой над Александрой Трусовой, трудолюбии Елизаветы Туктамышевой и прогрессе Михаила Коляды — в эксклюзивном интервью для NEWS.ru.

Соревнуясь внутри своей страны, мы ничего особо не теряли

— Этот сезон, до окончания которого остался последний крупный старт, получился максимально необычным. Какие впечатления сформировались у вас о посткарантинном сезоне?

— Для действующих спортсменов это был очень непростой сезон. Не было чемпионата мира в прошлом году. Там можно было разыграть медали. Во всех видах мы претендовали на золото, серебро или бронзу. Подготовка к нынешнему мировому первенству тоже происходила в нестандартных условиях. Я не знаю, как готовились в других странах. Допускаю, что где-то меры были жёстче, где-то — послабее. В нашей стране очень достойно справились с подготовкой: были внутренние соревнования, провели этап Гран-при. Даже дополнительные соревнования придумали, чтобы не сидеть без дела. Мне кажется, мы должны ехать в Стокгольм в очень хорошем настроении, потому что на данный момент у нас очень сильная сборная.

— Как вы и сказали, Федерация фигурного катания России внесла большой вклад, чтобы сохранить сезон, чтобы создать для фигуристов соревновательную практику. Все эти состязания на протяжении всего сезона на внутренней арене станут подспорьем для наших спортсменов на чемпионате мира?

— У нас сейчас очень высокая конкуренция. До недавнего времени можно было сказать, что у нас большая конкуренция только у девчонок, но сейчас во всех дисциплинах борьба. У нас много хороших пар, мужчины постоянно соревнуются и постоянно кто-то показывает себя с неожиданной стороны. Если бы состоялся чемпионат Европы, то, думаю, не было бы равных соперников нашим спортсменам. А вот на чемпионате мира наверняка найдутся фигуристы, которые бросят вызов России. И это здорово. Соревнуясь внутри своей страны, мы ничего особо не теряли. Практически на всех стартах было напряжение.

Если Туктамышева начнёт допускать ошибки, на неё сразу нападут, заклюют

— Во многом из-за внутренней конкуренции, большого количества стартов грядущий чемпионат мира в Стокгольме позиционируют как турнир, который может стать одним из самых успешных в истории фигурного катания России. Начнём с женских соревнований. Вы действительно считаете, что нам по силам взять весь пьедестал?

— Самый успешный был в 1999 году, когда мы выиграли четыре золота во всех дисциплинах. Тяжело сказать, сможет ли наша сборная в этом году повторить данный результат — многое будет зависеть от соперников, их формы. Однако в женских соревнованиях мы можем рассчитывать на весь пьедестал. Хоть это будет непросто. Но не из-за готовности наших спортсменок, а по той причине, что на чемпионате мира тяжело одной стране оккупировать весь пьедестал. Чтобы этого добиться, все девчонки должны будут откататься на самом высоком уровне. Потому что любая ошибка станет поводом для того, чтобы скинуть нас с пьедестала. Кто захочет, чтобы в женском одиночном катании все медали достались только нам? Это же тоже политика, как и на Олимпийских играх. Одну из медалей в любом случае постараются отдать представителю из другой страны.

— С Анной Щербаковой и Александрой Трусовой всё понятно — им по силам выдать достойные прокаты, а вот Елизавета Туктамышева не вызывает какие-то однозначные впечатления.

— Если она будет кататься так же, как и на этапе Гран-при России со своими шикарными тройными акселями на плюсы, то, по идее, этого должно хватить. Если она будет катать по-королевски, вопросов не возникнет. Как только начнёт допускать ошибки, сразу нападут, заклюют. Лизе, да и всем нашим девчонкам, в первую очередь нужно бороться с самими собой. Справятся со своими эмоциями — справятся и с другими соперницами.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

— То обстоятельство, что Лиза возвращается на чемпионат мира спустя шесть лет — это дополнительный заряд? Нет опасения, что эмоции после столь продолжительного интервала без крупных стартов могут взять вверх над фигуристкой?

— Лиза настолько опытная спортсменка, что её эмоции точно не захлестнут. Не будет такого: «Вау, я вернулась на чемпионат мира!». Эмоции могут захлестнуть спортсменок, которые принимают впервые участие на таких больших состязаниях. Лиза уже была на чемпионате мира, она уже чемпионка мира. Ей, наоборот, нужно доказывать, что она не зря проработала эти шесть лет, что она не зря чемпионка мира. Она упорно готовилась, она знала, что вернётся. Думаю, её тренер Алексей Николаевич Мишин тоже ей подскажет, настроит должным образом. Я верю в их команду.

— Многие говорят, что в этом сезоне Лиза значительно прибавила. В чём заключается этот рост?

— Она показывает абсолютно женское катание, на неё смотрят совершенно другими глазами. Конечно же, она поменялась, у неё совершенно другие эмоции в программе. Видно, что она получает удовольствие от своих прокатов. Особенно когда получается приземлить все прыжки. И эмоции она эти выражает совсем иначе. Не как маленькая девочка.

— В чём феномен Лизы?

— В трудолюбии. Чтобы ни происходило: сегодня удачный прокат, завтра — не очень — она не падает духом, заставляет себя идти дальше. Колоссальная работа — это про Лизу. Поэтому все ею и восхищаются, она — пример для подражания. Все говорят, что она даёт надежду взрослым девочкам. С одной стороны, это так, но с другой — ей что 45–50 лет? Она ещё молода! Пока есть силы, пусть работает над собой.

Елизавета Туктамышева Сергей Булкин/NEWS.ru

У Щербаковой больше шансов, чем у Трусовой

— Если говорить о первом месте, то почему-то сейчас в большей степени отдают предпочтения Анне Щербаковой (интервью было записано до объявления контента участников на чемпионате мира. — NEWS.ru). Является ли Аня безоговорочным претендентом на победу?

— Многие думают об этом. Аня в том числе. Несмотря на то что это её первый чемпионат мира, она тоже опытная фигуристка, которая выигрывала три золотые медали на взрослых чемпионатах России. Статус большого международного соревнования на неё не повлияет. Мы знаем, какая Аня боец. Думаю, было достаточно времени, чтобы восстановиться после болезни и сделать большой задел к чемпионату мира. Но при этом нельзя сейчас говорить о том, что Анна безоговорочный чемпион. В спорте возможно всё. Лёд скользкий — с любым фигуристом может случиться всё что угодно. А так шансов очень много.

— Больше, чем у Трусовой?

— По количеству прыжков, которые обе фигуристки выполняют, и по самому катанию у Щербаковой больше шансов завоевать золото. Но это не значит, что Александра не умеет выигрывать. У нас такие уникальные спортсменки. И характером, и желанием, и работоспособностью наши фигуристки превосходят остальных. У каждой есть свои сильные и отличительные стороны: кто-то берёт прыжками, кто-то скольжением, кто-то характером. Даже распределять их неудобно. Пусть они выстроятся на пьедестале согласно купленным билетам!

— Если говорить о Трусовой, то сомнения на её счёт возникают из-за неустойчивой психики фигуристки?

— Саша сейчас находится в переходном периоде. Но речь не о возрасте, а о нынешнем положении фигуристки. Она в начале сезона сменила тренера, тренер многого хочет от фигуристки, меняет её. Трусова стала лучше кататься. До этого прыгала и прыгала, а тут её ещё заставляют душу отдавать. Набирай ход, тут сделай эту дорожку, а тут улыбнись — должно быть ощущение, что фигурист демонстрирует женское одиночное катание. Она очень сильно прибавила, стала более интересно кататься. Начала слушать музыку, стала выражать её. Непросто вот так резко перестраиваться с одного формата катания на другой. Есть ощущение, что ей ещё не хватило времени, чтобы собрать всё в цельный пазл. Но она на правильном пути. Мы, когда 20 лет назад катали, у нас тоже были всевозможные прыжки. Да, девушки не исполняли четверные, но мальчики — уже делали. А вот за дорожку, за вращения нам не нужно было переживать. Нам не нужно было их выполнять на четвёртом уровне. А нынешним фигуристкам — нужно. Это требует больших усилий.

— А нет ощущения, что раньше, когда Трусова была исключительно сконцентрирована только на прыжках, то в этом чувствовалась некая её индивидуальность. Сейчас же её пытаются подогнать под остальных фигуристок.

— Когда она была первой и никто больше не делал четверных прыжков, то это вызывало удивление и восторг. Сейчас же четверные делают многие фигуристки. Этим уже никого не удивишь. Поэтому чтобы не отставать от остальных, Трусова должна соблюдать баланс.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

— А можем ли мы сказать, что как для Ани, так и для Саши этот турнир — может быть, последняя возможность побороться за серьёзные медали в карьере?

— Если они об этом будут думать, то тогда вообще стоит заканчивать со всем. Ни о каком последнем шансе речи быть не может. Это серьёзные спортсменки. Со временем они будут прибавлять в чём-то другом. Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) решит поднять возрастной ценз.

Коляда на каждом старте думает головой, дружит с ногами

— На что мы можем рассчитывать в мужской дисциплине?

— Безоговорочный лидер в российском мужском одиночном катании в этом сезоне — Михаил Коляда. Переход к Мишину дал положительные результаты. Мишу не узнать. Видно, что Коляда на каждом старте думает головой, дружит с ногами. Ошибок стало меньше. Если они и проскакивают, то это какие-то мелочи. Миша всегда был классным, но ему всё время чего-то не хватало. Ему судьба давала в руки подарки, а он даже не пытался этим воспользоваться, был не готов. А сейчас готов. Он должен не просто ждать, что упадёт ему прямо в руки, а отбирать у других соперников то, что ему принадлежит.

— За первое и второе место Коляде вряд ли удастся побороться. А вот бронзовая медаль — реальный результат для Миши?

— Запросто. Он здорово катается, у него своё лицо. Ему очень подходят его программы в этом сезоне. Произвольная «Нуреев» — просто шедевр. Думаю, они с Мишиным придумают, как бороться за пьедестал чемпионата мира.

— А что вы думаете по поводу Евгения Семененко. Насколько было правильным решение со стороны федерации отправить на чемпионат мира, по сути, ноунейма?

— Возьмём остальных лидеров сборной. Кто-то особенно в этом сезоне отличался стабильностью? Один старт классный, второй — провальный. Это как лотерея. Никогда не знаешь, кто на этот раз выйдет победителем. Поэтому кто честно отобрался, тот и должен ехать. Чего же эти более опытные спортсмены не уцепились за возможность поехать на чемпионат мира? Где они были и что они делали в финале Кубка России? Федерация пошла честным путём. Они сказали, что отбор будет на финале Кубка — они так и сделали. Для всех были равные условия.

— В парах и танцах мы претендуем на медали?

— Всё будет зависеть от наших соперников. От их формы, от их подготовки. Мы уже говорили, что у нас во всех дисциплинах наметилась хорошая конкуренция. И это плюс. Если брать спортивные пары, то у нас есть опытные Евгения Тарасова / Владимир Морозов и молодые дуэты Тамары Николаевны Москвиной. Они не только будут бороться с зарубежными спортсменками, но и друг против друга. Я рассчитываю на положительный результат. В целом, зная уровень нашей сборной, могу сказать, что у меня хорошие предчувствия по поводу итогов чемпионата мира. Мы можем взять много медалей.