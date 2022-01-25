Бутырская отреагировала на замену Коляды на Семененко на Олимпиаде

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала решение о замене Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной на Олимпиаду в Пекине. Слова Бутырской приводит Metaratings.ru.

Мне кажется, в прошлом году Семененко был стабильнее. Возможно, это связано со стрессом, потому что я помню, как было страшно проходить через все эти отборы, это очень психологически давило <...>. Я бы, наверное, не ставила его [на командные соревнования], место нужно завоевать, — сказала Бутырская.

Она заявила, что сочувствует Коляде, так как отобраться на Олимпиаду и не поехать на неё — самое обидное для спортсмена.

Ранее стало известно, что у Михаила Коляды обнаружили коронавирус перед вылетом на предолимпийские сборы в Красноярск. На тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

Соревнования пройдут в период с 4 по 20 февраля.