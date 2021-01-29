Бутырская назвала причины смены произвольной программы фигуристки Косторной

Шестикратная чемпионка России по фигурному катанию Мария Бутырская предположила, почему Алёна Косторная сменила произвольную программу.
Причины бывают разные. Может ей неудобно катать программу, может просто не нравится. Бывает такое, что человек не смог найти себя в программе, которую ему поставили. Может быть, программа не очень выигрышная, а, может, кто-то из судей подсказал, что номер не смотрится, что он неинтересный. Зная Алёну, она может кататься лучше, шикарнее. Так считают многие эксперты. Возможно, тренерский штаб рассчитывал, что чемпионат мира не состоится, и тем самым уже потихоньку вёл подготовку к новому сезону, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
По мнению бывшей фигуристки, Алёна Косторная может успеть накатать программу к чемпионату мира.
Мы не знаем, когда именно Алёне поставили новую программу. Возможно, они её уже давно катают, но раскрыли карты только сейчас. Ну а если программу поставил только вчера, то и это не проблема. Если катать номер каждый день, то есть шанс предстать в хорошем виде на чемпионате мира. Хоть это будет непросто, — отметила Бутырская.
Ранее стало известно, что канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила подопечной Евгения Плющенко новую произвольную программу. С предыдущей произвольной программой фигуристка выступила лишь дважды.
Также NEWS.ru писал, что на исполкоме Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение провести в назначенные сроки чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года.