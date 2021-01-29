Бутырская назвала причины смены произвольной программы фигуристки Косторной

Причины бывают разные. Может ей неудобно катать программу, может просто не нравится. Бывает такое, что человек не смог найти себя в программе, которую ему поставили. Может быть, программа не очень выигрышная, а, может, кто-то из судей подсказал, что номер не смотрится, что он неинтересный. Зная Алёну, она может кататься лучше, шикарнее. Так считают многие эксперты. Возможно, тренерский штаб рассчитывал, что чемпионат мира не состоится, и тем самым уже потихоньку вёл подготовку к новому сезону, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.