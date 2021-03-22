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Бутырская: если Туктамышева начнёт допускать ошибки, на неё сразу нападут

19:07, 22 марта 2021 10
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: twitter.com/tuktikliza

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила шансы Елизаветы Туктамышевой на мировом первенстве по фигурному катанию.

Если она будет кататься так же, как и на этапе Гран-при России со своими шикарными тройными акселями на плюсы, то, по идее, этого должно хватить. Если она будет катать по-королевски, вопросов не возникнет. Как только начнёт допускать ошибки, сразу нападут, заклюют. Лизе, да и всем нашим девчонкам, в первую очередь нужно побороться с собой. Справятся со своими эмоциями — справятся и с другими соперницами, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

Ранее NEWS.ru писал, что опубликованы запланированные программы фигуристок на чемпионат мира — 2021, который состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

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