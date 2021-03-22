Бутырская: если Туктамышева начнёт допускать ошибки, на неё сразу нападут

Фото: twitter.com/tuktikliza

Российская фигуристка Александра Трусова, представляющая группу Евгения Плющенко, на тренировке перед чемпионатом мира исполнила четверной флип с риппоном. Видео было опубликовано в Instagram Teamtrusova.

Элемент вызвал бурную реакцию болельщиков в Сети. Ранее Трусова чисто исполнила на тренировке четыре четверных прыжка и три тройных акселя. Чемпионат мира — 2021 пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22...