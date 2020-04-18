Буртасов вернётся в биатлон после дисквалификации за допинговое нарушение

Победитель и многократный призёр чемпионатов России по биатлону Максим Буртасов вернётся в спорт после годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Личный тренер биатлониста Александр Никифоров рассказал, что Буртасов не бросал тренировки, а в данный момент тренируется в домашних условиях, так как биатлонный комплекс закрыт из-за коронавируса.
Максим полон сил и готовится снова выступать, —
цитируетНикифорова ТАСС.
Буртасов был дисквалифицирован на год за пропуск трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что IBU ошибся и отправил приз за победу в общем зачёте Кубка мира Мартену Фуркаду, хотя он не должен был получить Большой хрустальный глобус.
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