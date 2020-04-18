Буртасов вернётся в биатлон после дисквалификации за допинговое нарушение

https://static.news.ru/photo/ac0b35f4-8174-11ea-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Максим Буртасов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Победитель и многократный призёр чемпионатов России по биатлону Максим Буртасов вернётся в спорт после годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Личный тренер биатлониста Александр Никифоров рассказал, что Буртасов не бросал тренировки, а в данный момент тренируется в домашних условиях, так как биатлонный комплекс закрыт из-за коронавируса.

Максим полон сил и готовится снова выступать, — цитирует Никифорова ТАСС.

Буртасов был дисквалифицирован на год за пропуск трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

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