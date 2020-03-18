https://static.news.ru/photo/06be2498-6933-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Букмекеры зафиксировали десятикратный рост объёма ставок на киберспортивные дисциплины после отмены ряда спортивных соревнований.

В последние пять дней мы наблюдаем десятикратный рост объёма ставок на киберспорт. Среднее количество клиентов, которые совершают ставки на киберспорт, выросло в шесть раз, — сказал заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Максим Афанасьев, чей комментарий приводит портал «Рейтинг Букмекеров».

Он также отметил, что количество клиентов, которые сделали хотя бы одну ставку на киберспорт, в первую половину марта в 2,2 раза превышает аналогичный показатель в феврале. Основной вклад в рост интереса к киберспорту дал киберфутбол (68%), второе и третье места занимают CounterStrike (16%) и Dota2 (14%).

В связи с пандемией COVID-19 отменили или перенесли ряд крупных международных мероприятий. УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу на 2021 год. Чемпионат России по футболу временно приостановлен. Кроме того, отменили ЧМ по фигурному катанию.