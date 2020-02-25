https://static.news.ru/photo/68479868-5775-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак заявил, что скандал на чемпионате мира вокруг российского тренера Александра Касперовича был раздут из-за того, что СМИ требовались «какие-то сенсации». По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) не имеет претензий к ФБУ и не готовит санкций из-за передачи аккредитации личному тренеру Александра Логинова.

Брынзак в интервью YouTube-каналу Biathlon News пояснил , почему украинская делегация в Италии пошла навстречу Касперовичу.

Логинов — не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену: на трассе покричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час, — сказал глава ФБУ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Касперович рассказал, почему взял чужую аккредитацию. По его словам, он попросил её на полчаса и не собирался использовать в корыстных целях. Касперович пояснил, что за это нарушение полагается штраф в €500, и в Антхольце такое нарушение уже было у французской делегации, но им почему-то претензий не предъявляли.