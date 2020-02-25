Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара признался, что употреблял L-карнитин в разрешённых количествах, хотя ранее отрицал это.
Я хотел во всём разобраться, извините, но я принимал его в то время, хотя думал, что это не так, — цитирует спортсмена BBC.
По данным источника, Фара в 2014 году перед Лондонским марафоном получил четыре инъекции L-карнитина, не сообщив об этом на допинг-контроле.
L-карнитин — это естественная аминокислота, которая, согласно исследованиям, при введении в кровоток может ускорить обмен веществ и повысить спортивные результаты.
Ранее Мо Фара положительно оценил решение Антидопингового агентства США (USADA) о четырёхлетней дисквалификации своего бывшего тренера Альберто Салазара, писал NEWS.ru. Салазар был тренером спортсмена с 2011 по 2017 год. На Олимпиаде 2012 года Фара завоевал два золота: в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров. В 2014-м спортсмен повторил свой успех, став четырёхкратным олимпийским чемпионом.
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