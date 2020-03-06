https://static.news.ru/photo/af14e416-5fd7-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Братья Тарьей и Йоханнес Бё Фото: JOHAN AXELSSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию 10 километров за 24 минуты 56,8 секунды и не допустивший ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Также ни разу не промахнулись в десяти выстрелах на лёжке и стойке француз Кентен Фийон-Майе, проигравший победителю 22,8 секунды, и финишировавший на третьем месте старший брат Йоханнеса Бё — Тарьей (отставание 1 минута 1,1 секунды).

Лидер общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад из Франции допустил один промах в стрельбе и занял итоговое шестое место с проигрышем младшему Бё в 1 минуту 19,1 секунды.

Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов: с двумя штрафными кругами от проиграл победителю 1 минуту и 54 секунды, заняв 17-ю строчку в итоговом протоколе гонки.

Матвей Елисеев финишировал 38-м (отставание 2.35,7 с одним промахом), Евгений Гараничев — 41-м (2.44,8 с двумя кругами штрафа), Саид Халили — 44-м (2.47,8 с двумя промахами), Никита Поршнев — 53-м (3.15,2 с тремя штрафными кругами), Александр Логинов — 65-м (3.41,6 с тремя неточными выстрелами).

Александр Логинов может пропустить следующий этап Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за провокаций болельщиков в его адрес, ранее писал NEWS.ru.