Медведева ответила на оскорбления подписчика

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Пользователей Интернета взбудоражило новое фото 20-летней фигуристки Евгении Медведевой. На снимке, который спортсменка опубликовала в Instagram, она предстала в откровенном платье с глубоким декольте, чем вызвала шквал комментариев.

Подписчики горячо отреагировали на жаркий снимок девушки:

Этой фотографией ты унизила всех супермоделей нашего века, — пишут в комментариях.

Опять надо скорую вызывать, — посетовал другой пользователь Instagram.

Однако одному из множества комментаторов Евгения всё же ответила, хотя казалось, что фигуристка вообще никогда не реагирует на фолловеров.

Боже, ну что за соска!, — решил отличится комментатор.

При этом первым отреагировал администратор аккаунта, задав вопрос об адекватности такого высказывания.

Соска?, — удивилась уже после двукратная чемпионка мира.

Поклонник тут же ретировался и начал убеждать фигуристку, что «не имел в виду ничего плохого».

Как писал NEWS.ru, ранее тренер Медведевой назвал её лучший прокат в сезоне-2019/20.