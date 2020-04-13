Медведева ответила на оскорбления подписчика

Пользователей Интернета взбудоражило новое фото 20-летней фигуристки Евгении Медведевой. На снимке, который спортсменка опубликовала в Instagram, она предстала в откровенном платье с глубоким декольте, чем вызвала шквал комментариев.
Подписчики горячо отреагировали на жаркий снимок девушки:
Этой фотографией ты унизила всех супермоделей нашего века, — пишут в комментариях.
Опять надо скорую вызывать, — посетовал другой пользователь Instagram.
Однако одному из множества комментаторов Евгения всё же ответила, хотя казалось, что фигуристка вообще никогда не реагирует на фолловеров.
Боже, ну что за соска!, — решил отличится комментатор.
При этом первым отреагировал администратор аккаунта, задав вопрос об адекватности такого высказывания.
Соска?, — удивилась уже после двукратная чемпионка мира.
Поклонник тут же ретировался и начал убеждать фигуристку, что «не имел в виду ничего плохого».
Как писал NEWS.ru, ранее тренер Медведевой назвал её лучший прокат в сезоне-2019/20.
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