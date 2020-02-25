Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас, во избежание конфликта интересов, взвесив все «за» и «против», я принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля, — цитирует Борзаковского РИА Новости.
На данный момент на пост президента ВФЛА претендуют Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко.
В ноябре 2019 года Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В конце января 2020 года Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА, после чего президиум организации передал свои полномочия Олимпийскому комитету России и подал в отставку, писал NEWS.ru.