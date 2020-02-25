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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не понимает, почему Кристина Резцова, которая вошла в состав национальной команды на чемпионат мира в Италии, не была готова к выступлениям.

На каждую гонку мы рассматривали Кристину Резцову. Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите, если она не готова?...