https://static.news.ru/photo/3ccf76d4-2ef2-11ea-9df2-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что падение помешало Наталье Непряевой занять место в первой тройке в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Обидное падение Натальи не позволило побороться за призовые места. Падение отбросило её далеко назад, — цитирует Бородавко ТАСС.

Ранее Непряева заняла шестое место в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.Первое место заняла Анамария Лампич из Словении (3 минуты 3 секунды), серебро завоевала норвежка Астрид Якобсен (+0,22 секунды), на третьей строчке оказалась американка Джессика Диггинс (+0,28).