Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, считает, что обыски у россиян на чемпионате мира в Италии были провокацией.

Это всё ожидаемо, я знал, что это провокация, потому что в любом виде спорта никого не устраивают результаты россиян. Самое страшное, что это всё можно было уладить на месте. Сейчас...