https://static.news.ru/photo/89a575d2-5f9c-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpgЮрий БородавкоФото: Александр Вильф/РИА Новости
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался против использования терапевтических исключений в спорте.
Меня очень напрягает, что WADA постепенно превращается в разрешительную систему. Оно легально разрешает пользоваться допингом — все эти терапевтические исключения являются полным обманом, — цитирует Бородавко РИА Новости.
Специалист негативно относится к тому, что кому-то разрешают пользоваться определёнными препаратами, а другим — нет.
И эти люди ещё говорят нам, что нужно бороться с допингом, а сами прикрываются терапевтическими исключениями и врачебной тайной. Это лицемерие, — добавил Бородавко.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды в биатлоне, один раз — в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что определённые медицинские препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад. Француз отмечал, что у Резцовой старческий маразм, писал NEWS.ru.