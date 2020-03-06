Юрий Бородавко Юрий Бородавко Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался против использования терапевтических исключений в спорте.

Меня очень напрягает, что WADA постепенно превращается в разрешительную систему. Оно легально разрешает пользоваться допингом — все эти терапевтические исключения являются полным обманом, — цитирует Бородавко РИА Новости.

Специалист негативно относится к тому, что кому-то разрешают пользоваться определёнными препаратами, а другим — нет.

И эти люди ещё говорят нам, что нужно бороться с допингом, а сами прикрываются терапевтическими исключениями и врачебной тайной. Это лицемерие, — добавил Бородавко.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды в биатлоне, один раз — в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что определённые медицинские препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад. Француз отмечал, что у Резцовой старческий маразм, писал NEWS.ru.

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