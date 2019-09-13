https://static.news.ru/photo/2e697684-d53e-11e9-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dadofun

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален занял пост главного тренера мужской сборной Китая, а его супруга белоруска Дарья Домрачева будет готовить женскую команду, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Бывшие спортсмены подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить команду к зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине в 2022 году.

Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всём мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития, — сказала Домрачева.

Домрачева является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион.

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев после отставки с должности старшего тренера мужской команды останется работать с командой, но будет отвечать за стратегию подготовки.