«Большунова и всех русских не должно тут быть»: норвежский журналист об ОИ

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказал мнение, что российского лыжника Александра Большунова и всех его соотечественников не должно было быть на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом он заявил после победы Большунова в скиатлоне. Слова журналиста приводит NRK.

Александр Большунов взял золото на Олимпиаде. Но проблема в том, что его, как и всех русских, вообще на ней не должно быть. На финише Большунов размахивал большим флагом, но этот флаг не был российским. Это флаг Олимпийского комитета России с олимпийскими кольцами, хотя там и заметны цвета российского триколора. И это сбивает с толку, — сказал Салтведт.

Журналист считает, что судебное решение против России, лишающее спортсменов права выступать с флагом и гимном — это пародия на приговор, вызывающая смех. По мнению норвежца, из-за допинговых скандалов, случившихся на Олимпиаде-2014 года в Сочи, Большунов должен был ждать своего шанса завоевать золото Олимпийских игр до 2026 года.

Накануне вопрос о допинге в сборной России задал Большунову американский журналист Натаниэль Херц. Россиянин ответил, что если бы люди видели, насколько сложны тренировки российских лыжников, то у них не было бы даже мыслей о допинге.

В воскресенье Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал в самом начале гонки.