Большунов завоевал второе золото на чемпионате России по лыжным гонкам

https://static.news.ru/photo/bd6fafda-8fad-11eb-b7e1-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: alexanderbolshunovfan/vk.com

Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, занял первое место в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Результат победителя — 1 час 8 минут 53 секунды. Серебро завоевал выступающий от Тюменской области Иван Якимушкин с отставанием в 47,1 секунды. Бронза у Андрея Ларькова (Татарстан), который долго держался вторым, но уступил Якимушкину на финишном спурте, от победителя он отстал на 47,2 секунды. Четвёртым пришёл Илья Семиков (Республика Коми, +48 секунд), пятым — Артём Николаев (Татарстан, +54,1 секунды).

Накануне, 27 марта, Большунов завоевал золото в спринте с результатом 4 минуты 9,57 секунды.

ЧР по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Большунов пришёл к финишу шестым в гонке преследования на 50 км на заключительном этапе Кубка мира. Этот результат никак не повлиял на его позицию в общем зачёте, поскольку ещё в начале февраля он обеспечил себе итоговую победу.