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Представитель Южной Кореи биатлонист Тимофей Лапшин, ранее выступавший за сборную России, считает, что Александру Логинову нужно было извиниться за использование допинга.

Я изначально не понимал его позицию — закрыться. Да, Саша отбыл срок, но когда вернулся, сказал бы: «Было дело, грешен, теперь чистый, всё осознал». Извинения могли пойти ему на пользу,...