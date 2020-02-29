Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в финском городе Лахти.
Первое место занял финский спортсмен Ииво Нисканен, преодолев дистанцию за 32 минуты 15,5 секунды. Отставание Большунова составило 10,1 секунды. Бронзу завоевал норвежец Ханс Кристер Холунн (+28,8 секунды).
Россиянин Илья Семиков занял четвертое место (+38,8), Александр Бессмертных — девятое (+55,1), Иван Якимушкин — десятое (+59,3), Алексей Червоткин — 11-е (+1 минута 0,9 секунды), Андрей Собакарев — 15-е (+1.18,1), Евгений Белов — 19-е (+1.35,2).
Ранее NEWS.ru писал о том, что Большунов одержал победу в масс-старте на многодневной гонке «Ски Тур», преодолев 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+51,7 секунды), третьим пришёл его соотечественник Эмиль Иверсен (+51.8).
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